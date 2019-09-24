Политика

14:25 24.09.2019

Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

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Курс Украины в НАТО остается неизменным, но вооруженный конфликт на Донбассе осложняет интеграцию - пресс-служба Кабмина

Стратегический курс Украины в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции Украины и остается неизменным, но процесс интеграции осложняется из-за вооруженного конфликта на востоке страны, подчеркивает пресс-служба Кабинета министров.

"Стратегический курс Украины в ЕС и НАТО закреплен в Конституции и остается неизменным. Стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО. Естественно, международный вооруженный конфликт на востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграцию в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России", - говорится в комментарии пресс-службы правительства на высказывания представителя Кабинета министров в Верховной Раде Ирины Верещук в эфире телеканала "112 Украина".

В сообщении указано, что многое зависит и от Украины, так как она будет реальным кандидатом на членство в НАТО только при условии серьезного прогресса в реформах: успешного преодоления коррупции, обеспечения надлежащего управления, прозрачности, соблюдения прав человека и гендерного равенства, реформирования уголовного правосудия, судебной реформы.

"Именно это имела в виду Ирина Верещук, когда приводила примеры других стран относительно процесса их вступления в НАТО", - подчеркнула пресс-служба Кабмина, указав, что и сама Верещук опровергла искаженные в СМИ высказывания.

В интервью телеканалу "112 Украина" Верещук, в частности, сказала, что в основополагающих документах Украины прописан путь в НАТО, однако, по ее словам, "нас не ждут в НАТО", "сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит".

"Я далека от мысли, что РФ хотя бы когда-то нам "позволит", если такое слово можно применить к суверенному независимому государству, вступить в НАТО. Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России. (…) Мы не хотим вступать в НАТО, если это станет конфликтогеном с Россией", - сказала она.

Теги: #курс #ес #нато #кабмин
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