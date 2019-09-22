Политика

15:58 22.09.2019

Украинская сторона СЦКК: НВФ РФ не выполнили обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения у Станицы Луганской

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Украинская сторона СЦКК: НВФ РФ не выполнили обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения у Станицы Луганской

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что Украина продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 в Станице Луганской (Луганская обл.).

"В частности, силы и средства ООО "Укртрансмист" проводят работы, в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, по укладке бетонных плит под фундамент временного (обходного) моста, установкен металлоконструкций под опоры временного (обходного) моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста", - сообщается в воскресенье на странице пресс-центра операции Объединенных сил на странице в Фейсбуке.

Помимо этого представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения.

Также на украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению.

"Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, осуществляющий постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.

Теги: #станица_луганская #сцкк
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