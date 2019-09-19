Политика

13:14 19.09.2019

Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

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Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

Решение Украины поставить условия для реализации "формулы Штайнмайера" не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтвержденных договоренностей, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ранее все согласились с "формулой Штайнмайера и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию", - сказал он журналистам в четверг.

Песков подчеркнул, что пока в Кремле могут констатировать данный факт: "Это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей".

Пресс-секретарь президента отметил, что выдвижение Украиной условий для реализации "формулы Штайнмайера" - "это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой, это новое явление".

Отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие шаги видят в Москве, Песков сказал: "Безусловно, работу надо продолжать. Но, насколько может работа продолжаться в условиях меняющейся позиции - мы пока не можем сказать: постоянно меняющейся или эпизодически меняющейся - но в любом случае это не способствует быстрому продвижению".

Говоря о том, насколько новая позиция Украины может повлиять на перспективы дальнейшего развития событий, Песков отметил, что "пока трудно сказать".

Теги: #формула_штайнмайера #рф #песков
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