Увеличение квот для украинской продукции - один из евроинтеграционных приоритетов Киева, заявляют в Офисе президента

Украина рассматривает увеличение квот на поставку украинской продукции в Европейский Союз как один из приоритетов в вопросе европейской интеграции, заявляют в Офисе президента Украины.

"Что касается приоритетов по европейской интеграции... я добавлю также, как приоритет, там, где это возможно, - увеличение квот на поставку украинской продукции. У нас есть положительный опыт в аграрной сфере", - сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС в среду в Киеве.