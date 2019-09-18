Политика

17:45 18.09.2019

Увеличение квот для украинской продукции - один из евроинтеграционных приоритетов Киева, заявляют в Офисе президента

1 мин читать
Увеличение квот для украинской продукции - один из евроинтеграционных приоритетов Киева, заявляют в Офисе президента

Украина рассматривает увеличение квот на поставку украинской продукции в Европейский Союз как один из приоритетов в вопросе европейской интеграции, заявляют в Офисе президента Украины.

"Что касается приоритетов по европейской интеграции... я добавлю также, как приоритет, там, где это возможно, - увеличение квот на поставку украинской продукции. У нас есть положительный опыт в аграрной сфере", - сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС в среду в Киеве.

Теги: #экспорт #ес #квоты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 18.09.2019
Европарламент не исключает отсрочки Brexit

Европарламент не исключает отсрочки Brexit

14:33 18.09.2019
Кремль не ждет от предстоящих переговоров Еврокомиссия-Украина-РФ по газу конкретных договоренностей – Песков

Кремль не ждет от предстоящих переговоров Еврокомиссия-Украина-РФ по газу конкретных договоренностей – Песков

14:25 18.09.2019
ЕК официально объявила о проведении 19 сентября трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ

ЕК официально объявила о проведении 19 сентября трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ

04:36 18.09.2019
Еврокомиссия подготовит пакет мер борьбы с российской дезинформацией

Еврокомиссия подготовит пакет мер борьбы с российской дезинформацией

00:30 18.09.2019
Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с "российской дезинформацией"

Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с "российской дезинформацией"

20:50 17.09.2019
Лондон намерен представить ЕС план нового соглашения по Brexit перед саммитом в октябре

Лондон намерен представить ЕС план нового соглашения по Brexit перед саммитом в октябре

13:49 17.09.2019
Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

Делегация ЕС в Украине: нападения на Гонтареву и ее имущество недопустимы, ожидаем безотлагательного расследования и наказания виновных

19:03 16.09.2019
ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

ЕС назначил представительницу Эстонии главной по энергетике на фоне стремления к обеспечению безопасности поставок

17:18 16.09.2019
ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

ЕС ужесточил правила контроля над экспортом оружия

21:48 15.09.2019
В ЕС не согласным с заявлениями Джонсона о прогрессе по Brexit

В ЕС не согласным с заявлениями Джонсона о прогрессе по Brexit

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в рабподгруппе ТКГ по политическим вопросам

Рада приняла закон, уточняющий подсудность дел ВАКС

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитеты Рады по внешней политике и евроинтеграции поручили будущей делегации в ПАСЕ определиться самостоятельно с форматом работы в Ассамблее

Условиями для саммита "нормандской четверки" являются договоренности о вступлении в силу закона "об особом статусе Донбасса" и разведение сил в трех пунктах

Советники "нормандской 4" согласовали текст, где прописано вступление в силу закона об особом статусе ОРДЛО лишь после оценки ОБСЕ проведенных там местных выборов

Трамп решил назначить Роберта О'Брайена на пост советника по нацбезопасности

Киев не стал подписывать в Минске "формулу Штайнмайера"

Миротворческая миссия может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений

Зеленский 22 октября посетит Японию

Зеленский был готов встретиться в "нормандском формате" 17 сентября, но РФ по "техническим причинам" не могла принять участие - Пристайко

Зеленский уполномочил Резникова представлять Украину в рабподгруппе ТКГ по политическим вопросам

Лищина переназначен на должность замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА