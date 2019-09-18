Политика

13:10 18.09.2019

"Батькивщина" предложила кандидатуру юриста Виктории Глущенко в состав новой ЦИК - Соболев

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"Батькивщина" предложила кандидатуру юриста Виктории Глущенко в состав новой ЦИК - Соболев

Фракция "Батькивщина" в Верховной Раде предложила президенту Украины свою кандидатуру в новый состав Центральной избирательной комиссии, сообщил заместитель главы фракции Сергей Соболев.

"Мы делегировали независимого юриста, который, вы удивитесь, не является членом фракции "партии "Батькивщина", которая имеет огромный опыт работы, в том числе на юридической ниве и в аппарате Центральной избирательной комиссии. Это Глущенко Виктория", - сказал Соболев журналистам в среду в кулуарах парламента.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК.

Теги: #соболев #батькивщина #цик
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