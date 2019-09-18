Политика

12:33 18.09.2019

"Голос" внес в Раду альтернативный президентскому законопроект о ГБР, предусматривающий полную перезагрузку Бюро, включая увольнение Трубы

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"Голос" внес в Раду альтернативный президентскому законопроект о ГБР, предусматривающий полную перезагрузку Бюро, включая увольнение Трубы

Нардепы от фракции "Голос" в Верховной Раде зарегистрировали в среду альтернативный президентскому проект закона о Государственном бюро расследований, предусматривающий увольнение Романа Трубы с должности директора ГБР и полную перезагрузку Бюро, сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Такой человек, как Роман Труба, который доказал свою лояльность любой власти, не может быть руководителем. Но вместо того, чтобы уволить его, Трубу предлагают оставить, и к тому же предоставить ему возможность увольнять заместителей и назначать их без конкурсов, а также создавать новые подразделения", - отметила нардеп от "Голоса", автор альтернативного законопроекта Александра Устинова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект, согласно с которым руководитель ГБР должен назначаться президентом по представлению комиссии по проведению конкурса. Организация работы конкурсной комиссии при этом возлагается на центральный аппарат ГБР.

"Голос" в своем законопроекте предлагает уволить все действующее руководство ГБР, включая директора и его заместителей, и назначить новых на конкурсной основе. Конкурсные комиссии при этом должны состоять из шести человек – троих от Офиса президента и троих от Общественного совета международных экспертов.

Президентский законопроект также предусматривает передачу директору Бюро полномочий назначать и увольнять своих заместителей, определять их обязанности, принимать решения о дисциплинарных взысканиях и утверждать организационную структуру ГБР.

"Мы категорически против перевода людей из других органов власти, мы исключительно за прозрачные конкурсы и прозрачную работу конкурсных комиссий. В их состав должны войти представители Совета общественного контроля при ГБР, который также должен избираться прозрачно - онлайн-голосованием", - подчеркнула Устинова.

В ныне действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьер-министра в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на секретариат Кабинета министров Украины.

Теги: #гбр #законопроект #голос #труба
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