Политика

14:03 16.09.2019

Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

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Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", - сказал он на совместном с президентом Словакии Зузаной Чапутовой (Zuzana Čaputová) брифинге в понедельник в Киеве.

Зеленский также ожидает, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия, как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку: дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что это необходимо не только Украине, но и всей Европе, "которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право".

Теги: #словакия #обсе #зеленский #граница #контроль
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