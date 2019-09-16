Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет ставиться вопрос о возвращении Украине контроля над границей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет достигнут прогресс в вопросе прекращения огня на Донбассе, разведения войск в районе Станицы Луганской и вывода российских войск с оккупированных территорий.

"Большие надежды мы возлагаем на словацкое председательствование в ОБСЕ, на его дальнейшие шаги для существенного прогресса в этом важном для нашей страны вопросе: полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми существенными шагами на пути к миру", - сказал он на совместном с президентом Словакии Зузаной Чапутовой (Zuzana Čaputová) брифинге в понедельник в Киеве.

Зеленский также ожидает, что Словакия и далее будет ставить в ОБСЕ вопросы о "полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращении под наш украинский контроль временно оккупированных территорий".

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия, как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку: дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе и Словакии", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что это необходимо не только Украине, но и всей Европе, "которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право".