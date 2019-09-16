Политика

10:34 16.09.2019

Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

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Великобритания продолжит поддержку евроатлантических амбиций Украины - министр по делам Европы

 Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Кристофер Пинчер (Christopher John Pincher) заверил, что Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины.

"Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украину с ее евроатлантическими амбициями", - сказал он, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве в субботу.

По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.

"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - добавил министр.

Он отметил, что интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.

Теги: #великобритания #украина #мид
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