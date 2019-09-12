Проект закона об органах судейского самоуправления ставит под сомнение гарантии независимости судебной системы - ВСП

В Высшем совете правосудия (ВСП) видят угрозы независимости судебной системы в законопроекте №1008, касающемся изменений в законы о деятельности органов судейского управления.

Как сообщает в четверг управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП, Совет рассмотрел указанный проект закона и предоставил свое консультационное заключение. "Высший совет правосудия считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти", - говорится в сообщении.

ВСП, в частности, считает неуместным применение люстрационного механизма без надлежащего обоснования.

"Согласование количества судей в судах принадлежит к дискреционным полномочиям Высшего совета правосудия и не может быть внесено законом… Создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики как коллегиального органа, по мнению Высшего совета правосудия, приведет к нарушению независимости члена Высшего совета правосудия и вмешательству в его деятельность", - говорится в сообщении управления коммуникации ВСП.

Также в консультативном заключении Совета подчеркивается, что отсутствие закрепленных требований к жалобе может привести к правовой неопределенности и усилить факторы влияния на правосудие.

"Открытое голосование и обсуждение вопросов на заседаниях Высшего совета правосудия будет представлять угрозу гарантии независимости членов Высшего совета правосудия", - отмечают в ВСП.

Как сообщалось, ранее с критикой законопроекта №1008 выступили послы ЕС и Канады, а также лидер фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Указывалось на безосновательность сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а также угрозу установления полного контроля над судами.