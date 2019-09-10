Политика

19:07 10.09.2019

Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

2 мин читать
Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

Основанием для внесения президентом Украины Владимиром Зеленским представления на увольнение членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) являются неправомерные решения этого органа во время парламентской избирательной кампании, что определено судебными решениями, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Мы ещё не изучали документ. Будем этим, наверное, полночи заниматься, потому что он достаточно большой. Утром будет фактически заседание подкомитета очевидно на эту тему. Насколько у меня есть информация, конечно, это те факты бездеятельности ЦИК, которые определены последними судебными решениями", - сказал Корниенко журналистам во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" об основаниях представления на увольнение членов ЦИК.

Замглавы фракции добавил: "Очень много было судебных решений, которые определяли неправомерность тех или иных решений Центральной избирательной комиссии во время, в первую очередь, парламентской кампании".

Ранее во вторник ряд украинских СМИ сообщил, что подготовлено и передано в аппарат Рады для регистрации соответствующее представление Зеленского. Формальным поводом, по данным СМИ, для "роспуска ЦИК" в обращении президента указана ситуация, сложившаяся на 198-м избирательном округе Черкасской области, где после иска кандидата от "Слуги народа" Наталии Дьяченко Верховный суд фактически отменил победу самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о поступлении в Верховную Раду представления президента Украины о досрочном прекращении полномочий всего ныне действующего состава ЦИК.

"Не знаю, зарегистрировано ли (представление – ИФ), но оно уже поступило. Но поскольку Комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – ИФ) собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", - сказал Юрчишин в комментарии агентству в кулуарах Рады во вторник.

Нардеп при этом уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома. "Насколько у меня была информация – полная смена состава ЦИК, увольнение всего состава ЦИК", - сказал Юрчишин.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Теги: #основание #цик #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 10.09.2019
Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

Рада может уволить членов ЦИК на текущей неделе, допускают в "Слуге народа"

19:12 10.09.2019
Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

18:07 10.09.2019
В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

18:47 06.09.2019
ЦИК утвердила более 467 млн грн расходов из госбюджета-2020 на возмещение партиям за выборы в Раду

ЦИК утвердила более 467 млн грн расходов из госбюджета-2020 на возмещение партиям за выборы в Раду

06:21 04.09.2019
ЦИК запустила новый сайт

ЦИК запустила новый сайт

14:31 02.09.2019
ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

23:10 29.08.2019
Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

Рада согласилась уволить Луценко с должности генпрокурора

19:17 29.08.2019
Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

17:08 28.08.2019
ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

ЦИК зарегистрировала еще 29 нардепов, всего 424 парламентария

21:19 25.08.2019
Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

В Раду поступило представление Зеленского на увольнение всех членов ЦИК – нардеп Юрчишин

В Раде пришли к согласию – "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, сообщили в "Голосе"

"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса президента – указы

В Раде пришли к согласию – "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, сообщили в "Голосе"

Закон об импичменте был принят без нарушений регламента, убежден Разумков

"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

Зеленский представил нового главу Ривненской ОГА

В "Евросолидарности" и "Голосе" указывают на игнорирование норм регламента при голосовании в целом за законопроект об импичменте

Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины

Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Коваленко, назначенной замруководителя Офиса президента

Разумков поручил аппарату Рады не регистрировать документы с факсимильными подписями и призвал депутатов подписывать их лично

Законопроект о господдержке кинематографии может лишить украинское кино дотаций – Княжицкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА