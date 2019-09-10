Основанием для увольнения членов ЦИК является бездеятельность во время выборов в Раду, отмечают в "Слуге народа"

Основанием для внесения президентом Украины Владимиром Зеленским представления на увольнение членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) являются неправомерные решения этого органа во время парламентской избирательной кампании, что определено судебными решениями, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Мы ещё не изучали документ. Будем этим, наверное, полночи заниматься, потому что он достаточно большой. Утром будет фактически заседание подкомитета очевидно на эту тему. Насколько у меня есть информация, конечно, это те факты бездеятельности ЦИК, которые определены последними судебными решениями", - сказал Корниенко журналистам во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" об основаниях представления на увольнение членов ЦИК.

Замглавы фракции добавил: "Очень много было судебных решений, которые определяли неправомерность тех или иных решений Центральной избирательной комиссии во время, в первую очередь, парламентской кампании".

Ранее во вторник ряд украинских СМИ сообщил, что подготовлено и передано в аппарат Рады для регистрации соответствующее представление Зеленского. Формальным поводом, по данным СМИ, для "роспуска ЦИК" в обращении президента указана ситуация, сложившаяся на 198-м избирательном округе Черкасской области, где после иска кандидата от "Слуги народа" Наталии Дьяченко Верховный суд фактически отменил победу самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о поступлении в Верховную Раду представления президента Украины о досрочном прекращении полномочий всего ныне действующего состава ЦИК.

"Не знаю, зарегистрировано ли (представление – ИФ), но оно уже поступило. Но поскольку Комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – ИФ) собирается, то, скорее всего, оно уже зарегистрировано", - сказал Юрчишин в комментарии агентству в кулуарах Рады во вторник.

Нардеп при этом уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома. "Насколько у меня была информация – полная смена состава ЦИК, увольнение всего состава ЦИК", - сказал Юрчишин.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.