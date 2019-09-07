США призывают Россию освободить остальных удерживаемых в тюрьмах украинцев

Посольство США в Украине поприветствовали взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией" и призвали Москву освободить остальных украинцев.

"Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и освободить многих других украинцев, которые безосновательно остаются за решеткой в России", - говорится в сообщении посольства в субботу.

Американские дипломаты приветствовали освобождение украинцев.

"Признаки более активного диалога между Россией и Украиной обнадеживают. Президент Зеленский четко заявил о своей поддержке достижению дипломатического решения провоцируемого Россией конфликта на востоке Украины”, - отметили в посольстве.