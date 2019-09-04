Данилюк провел встречу с делегацией Martti Ahtisaari Centre

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с делегацией Martti Ahtisaari Centre международную безопасность, а также ситуацию на Донбассе.

"Состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка с делегацией Martti Ahtisaari Centre, в которую вошел посол, бывший заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман", - сообщила пресс-служба СНБО в среду.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы международной безопасности, определили современные вызовы в сфере безопасности и, в частности, ситуацию в Донбассе.

"Александр Данилюк поблагодарил Джефри Фелтман за сотрудничество и советы по урегулированию конфликта на Донбассе и в целом по актуальным вопросам безопасности", - добавили в СНБО.