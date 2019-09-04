Кличко убежден, что пешеходно-велосипедный мост в Киеве стал элементом политической борьбы против него

Мэр столицы Виталий Кличко убежден, что его оппоненты используют пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов в Киеве в политической борьбе, распространяя неправдивую информацию.

"Мост стал элементом политической борьбы. Информация о том, что ЮНЕСКО были против - манипуляция, также как и то, что деньги украли", - сказал Кличко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, изначально строительство моста обходилось столичному бюджету в 270 млн грн, впоследствии эта сумма не изменилась.

"Мы отдали документы в Киевский институт судебных экспертиз и только после того как они смогут все проверить мы сможем выплатить деньги строительным компаниям. Деньги украсть было невозможно, они на счетах мэрии", - пояснил городской голова.