Политика

18:24 04.09.2019

Кличко убежден, что пешеходно-велосипедный мост в Киеве стал элементом политической борьбы против него

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Кличко убежден, что пешеходно-велосипедный мост в Киеве стал элементом политической борьбы против него

Мэр столицы Виталий Кличко убежден, что его оппоненты используют пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов в Киеве в политической борьбе, распространяя неправдивую информацию.

"Мост стал элементом политической борьбы. Информация о том, что ЮНЕСКО были против - манипуляция, также как и то, что деньги украли", - сказал Кличко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, изначально строительство моста обходилось столичному бюджету в 270 млн грн, впоследствии эта сумма не изменилась.

"Мы отдали документы в Киевский институт судебных экспертиз и только после того как они смогут все проверить мы сможем выплатить деньги строительным компаниям. Деньги украсть было невозможно, они на счетах мэрии", - пояснил городской голова.

Теги: #киев #кличко #мост
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