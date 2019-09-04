Политика

14:51 04.09.2019

Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

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Кабмин принял решение об увольнении Супрун с должности и.о. министра здравоохранения – нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины на закрытом заседании в среду принял решение об увольнении Уляны Супрун с должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины, сообшил присутствующий на заседании правительства народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Решение приняли единогласно. По Супрун решение окончательное ", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что это решение принималось в пакете кадровых вопросов (увольнения) вместе с вопросом увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации

Как сообщалось, Уляна Супрун была назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016 года.

29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности, кандидатуру Зоряны Скалецкой на посту министра здравоохранения Украины.

Теги: #супрун #гончаренко #минздрав #кабмин
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