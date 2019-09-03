Политика

09:50 03.09.2019

Директор CEDOS Стадный претендует на должность замминистра образования

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Директор CEDOS Стадный претендует на должность замминистра образования

Директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный претендует на должность заместителя министра образования и науки, об этом свидетельствует его электронная декларация в Едином государственном реестре деклараций.

Стадный имеет степень магистра истории Национального университета "Киево-Могилянская Академя", а также магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В 2014 году назначен членом коллегии Минобразования, а на данный момент является директор Аналитического центра CEDOS.

Теги: #кадры #минобразовнаия
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