Директор CEDOS Стадный претендует на должность замминистра образования

Директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный претендует на должность заместителя министра образования и науки, об этом свидетельствует его электронная декларация в Едином государственном реестре деклараций.

Стадный имеет степень магистра истории Национального университета "Киево-Могилянская Академя", а также магистра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

В 2014 году назначен членом коллегии Минобразования, а на данный момент является директор Аналитического центра CEDOS.