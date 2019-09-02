Политика

14:31 02.09.2019

ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

2 мин читать
ЦИК зарегистрировала 5 новых нардепов от "Слуги народа" вместо перешедших работать в Кабмин

Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке политической партии "Слуга народа" вместо пятерых сложивших полномочия нардепов из этой фракции в связи с назначением министрами Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на состоявшемся в понедельник заседании Комиссия рассмотрела постановления Верховной Рады от 29 августа, которыми парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуг народа".

Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии. А именно: Остапенко Анатолия Дмитриевича, включенного в избирательный список под № 130, Цыбу Татьяну Викторовну - № 131, Калаура Ивана Романовича - № 132, Гришину Юлию Николаевну - № 133, Руденко Ольгу Сергеевну - № 134.

"Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Анатолий Остапенко родился 1 февраля 1968г, образование высшее, директор ООО "АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве.

Татьяна Цыба родилась 15 апреля 1977 года, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, безпартийная, проживает в Киеве.

Иван Калаур родился 4 июля 1968г, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный.

Юлия Гришина родилась 16 июня 1978г, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, безпартийная.

Ольга Руденко родилась 29 мая 1979г, образование высшее, менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95", беспартийная.

Теги: #слуга_народа #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:57 02.09.2019
Во фракции "Слуга народа" допускают проведение местных выборов раньше запланированного срока

Во фракции "Слуга народа" допускают проведение местных выборов раньше запланированного срока

22:19 31.08.2019
Зеленский заявляет, что в "Слуге народа" знают о его негативном отношении к возможному формированию групп влияния

Зеленский заявляет, что в "Слуге народа" знают о его негативном отношении к возможному формированию групп влияния

13:48 29.08.2019
Фракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции – Разумков

Фракция "Слуга народа" в Раде будет работать на правах коалиции – Разумков

13:22 29.08.2019
Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

Кандидатура Андрея Загороднюка предложена на должность министра обороны Украины - нардеп от "Слуги народа" Яременко

13:12 29.08.2019
"Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на посту вице-спикера - Герус

"Слуга народа" проголосует за представителя "Батькивщины" Кондратюк на посту вице-спикера - Герус

12:48 29.08.2019
Нардепы от "Слуги народа" собираются на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине - Арахамия

Нардепы от "Слуги народа" собираются на фракцию, где встретятся с претендентами на должности в Кабмине - Арахамия

12:22 29.08.2019
В "Слуге народа" рассматривают лишь кандидатуру Гончарука на должность премьера - Гетьманцев

В "Слуге народа" рассматривают лишь кандидатуру Гончарука на должность премьера - Гетьманцев

11:48 29.08.2019
"Слуга народа" и "Евросолидарность" проведут заседания фракций

"Слуга народа" и "Евросолидарность" проведут заседания фракций

09:49 29.08.2019
Нардепы от "Слуги народа" почтили память Героев, погибших за независимость Украины

Нардепы от "Слуги народа" почтили память Героев, погибших за независимость Украины

20:26 28.08.2019
"Слуга народа" публично не озвучивает, кого подаст Зеленскому на премьера

"Слуга народа" публично не озвучивает, кого подаст Зеленскому на премьера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства – Зеленский

Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

Зеленский поручил провести "кадровую перезагрузку" ряда наиболее коррупционных госорганов до конца года

Во фракции "Слуга народа" допускают проведение местных выборов раньше запланированного срока

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада во вторник намерена окончательно лишить нардепов неприкосновенности

Местные выборы должны состояться в 2019-2020 годах на базе нового административно-территориального устройства – Зеленский

Зеленский намерен еженедельно лишать недостойных судей мантий

Зеленский поручил провести "кадровую перезагрузку" ряда наиболее коррупционных госорганов до конца года

Зеленский предлагает отменить в Конституции монополию адвокатов на представительство обвиняемых в суде – законопроект

Порошенко вошел в комитет Рады по интеграции с ЕС, Тимошенко - по соцполитике и защите прав ветеранов, Вакарчук – по внешней политике

Министр Бородянский представил команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины

Зеленский предлагает сделать НАПК неколлегиальным органом и в течение 1,5 месяцев перезапустить его

Зеленский предложил отменить "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право на прослушку

Украина заинтересована стать участником "Триморья" – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА