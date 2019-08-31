Спикер Рады не стал комментировать ситуацию с обменом удерживаемыми: Лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум

Информация об обмене удерживаемыми между Украиной и РФ должна озвучиваться Офисом президента, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Пока что я не готов это комментировать. Я думаю, что эта информация должна выйти и офиса президента, потому что они (сотрудники ОП - ИФ) прилагали основные усилия для этого процесса”, - сказал Разумков журналистам в субботу в Киеве.

Он подчеркнул, что в данном вопросе нет места пиару.

“Тут иногда лучше, чтобы мы узнали информацию постфактум, увидев парней, девушек дома, а не создавали из этого пиар-мероприятия, а потом разводили руками и говорили: “Извините у нас что-то не вышло”. Нельзя пиариться на таких вещах!” - отметил Разумков.