Политика

17:08 30.08.2019

Зеленский предлагает передать президенту назначение и увольнение командующего Нацгвардии и вывести ее из подчинения МВД

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Зеленский предлагает передать президенту назначение и увольнение командующего Нацгвардии и вывести ее из подчинения МВД

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает передать главе государства назначение и увольнение командующего Национальной гвардией Украины и вывести ее из подчинения Министерства внутренних дел Украины.

Это предусмотрено внесенным главой государства 29 августа в Верховную Раду законопроектом № 1007 о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности Национальной гвардии, который определен президентом как неотложный.

Зеленский предлагает внести изменения в закон о Нацгвардии, убрав формулировку, что она "входит в систему Министерства внутренних дел". Соответствующие изменения вносятся и в закон о национальной безопасности Украины, которым в настоящее время деятельность Нацгвардии направляется и координируется Кабинетом министров через министра внутренних дел.

Президент будет сам назначать и увольнять командующего Национальной гвардией, а ранее он назначался на должность президентом по представлению министра внутренних дел Украины и увольнялся с должности президентом.

После принятия закона деятельность Нацгвардии направляется президентом Украины через командующего Нацгвардией, который осуществляет непосредственное руководство силовой структурой.

Президент будет принимать решения о передислокации, изменении места расположения и определении зон ответственности оперативно-территориальных объединений, воинских частей и подразделений Нацгвардии.

Командующий Нацгвардией после изменений утверждает положение об органах военного управления оперативно-территориальных объединений, соединениях и военных частях Нацгвардии, их создание, реорганизация и ликвидация осуществляется им по согласованию с президентом.

Руководители структурных подразделений главного военного органа управления Нацгвардией, органов военного управления оперативно-территориальных объединений будут назначаться на должности по согласованию с президентом и увольняются с должностей командующим Нацгвардией, а не главой МВД. Сам же командующий будет назначать и увольнять руководителей военных частей (подразделений) Нацгвардии.

Министр внутренних дел больше не будет осуществлять военно-политическое и административное руководство Нацгвардией.

Теги: #зеленский #нацгвардия #мвд
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