Политика

19:31 29.08.2019

Баканов: есть смысл объединить правоохранительную и специальную функцию СБУ

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Баканов: есть смысл объединить правоохранительную и специальную функцию СБУ

Кандидат на пост главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассчитывает, что в течение года можно будет сделать первые эффективные шаги в реформе СБУ, а в течение трех лет - завершить реформирование.

В четверг вечером в ходе выступления с трибуны Верховной Рады Баканов подчеркнул, что необходимо принять новый закон об СБУ, который "устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами".

Отвечая на вопрос депутатов о том, какой он видит СБУ: как правоохранительный орган или как ведомство со специальной службой, Баканов сказал, что "есть смысл объединить правоохранительную и специальную функцию".

Теги: #баканов #сбу #парламент
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