Стефанчук избран первым вице-спикером Рады-9

Народные депутаты Верховной Рады 9-го созыва избрали представителя партии "Слуга народа" Руслана Стефанчука.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг.

Р.Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (сейчас - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью.

Во время президентской кампании-2019 курировал работу экспертных групп. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель главы государства в Верховной Раде.