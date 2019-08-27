Политика

17:45 27.08.2019

Самовыдвиженцы в Раде IX созыва формируют депутатскую группу, подтверждает Лубинец

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Самовыдвиженцы в Раде IX созыва формируют депутатскую группу, подтверждает Лубинец

Избранные на внеочередных парламентских выборах народными депутатами самовыдвиженцы по мажоритарным округам планируют создать свою депутатскую группу, которая фактически приравнивается к депутатской фракции, заявил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.

"Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

сообщил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.

Ранее во вторник народный депутат Нестор Шуфрич, который работает в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков. "Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич.

"Он (Лубинец – ИФ) говорит, что будет 20 (нардепов в группе - ИФ), а, может, и 30. Но мы пока не видим и 12", - отметил Шуфрич.

Нардеп Лубинец в Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко". Он избран нардепом на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60. В парламенте предыдущего созыва он представляет этот же округ.

Теги: #группа #рада #депутаты
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