Политика

10:08 27.08.2019

ОПЗЖ еще думает, возглавить ли комитет Рады по свободе слова – Рабинович

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ОПЗЖ еще думает, возглавить ли комитет Рады по свободе слова – Рабинович

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" еще не приняла решения, делегировать ли своего представителя на должность главы комитета Верховной Рады по свободе слова, сообщил сопредседатель партии Вадим Рабинович. При этом он возмутился тем, что их политсилу лишили должности секретаря комитета по вопросам регламента.

"Решать это будет партия, а не я (руководство комитетом по свободе слова – ИФ). Если бы спросили меня, я бы в жизни не взял то, что нам предлагают, потому что это противоречит законам Украины, логике взаимоотношений оппозиция-власть, это узурпирует власть", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", согласится ли ОПЗЖ возглавить комитет по свободе слова.

Рабинович подчеркнул, что подготовительная группа предлагает существенно ограничить полномочия комитета по свободе слова.

"Тем не менее, один комитет они нашей партии предложили. Один комитет и секретаря регламентного комитета, который исчез ночью. Сейчас будем узнавать", - сказал он.

Теги: #опзж #рабинович
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