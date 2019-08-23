Зеркаль: Для Украины план Штайнмайера – это два шага назад, он ни к чему не приводит

Возвращение к плану Штайнмайера по урегулированию ситуации на Донбассе станет движением назад для Украины, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

"Чего бы я очень не хотела - возвращения к обсуждению так называемого плана Штайнмайера, о котором шла речь во время встречи (президентов Франции и России - ИФ). Для нас этот план - это два шага назад. Мы уже это проходили и знаем, что это ни к чему не приводит", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Зеркаль отметила, что у Украины должен быть свой план.

"Мы должны понимать каков наш путь, а не план Штайнмайера, Сайдика или других. Нам нужен наш план, мы должны понимать, где наши красные линии", - пояснила дипломат.

Замминистра предположила, что у президента Украины есть свое видение урегулирования ситуации. "Если президент Зеленский запросил встречу в нормандском формате, то, наверное, у него уже есть видение того, как можно урегулировать ситуацию, а также дальнейшие шаги... Думаю, надо дать ему шанс его реализовать", - сказала она.



Полный текст интервью замглавы МИД Елены Зеркаль будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".