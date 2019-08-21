Политика

12:54 21.08.2019

НАБУ не выявило растраты госсредств, выделенных "Кинокварталу" на фильм с Зеленским в главной роли

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НАБУ не выявило растраты госсредств, выделенных "Кинокварталу" на фильм с Зеленским в главной роли

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле прекратило уголовное производство, открытое по факту возможной растраты Госкино государственных средств, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она", снятого ООО "Киноквартал", которое в то время принадлежало нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Указанное уголовное производство закрыто 8 июля 2019 года..., учитывая то, что в ходе осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые указывали бы на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НАБУ в среду.

Как сообщалось, в конце апреля текущего года НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной растраты средств Госкино, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она".

Ранее основатель общественной организации "Союз добровольцев" Максим Мазурок рассказал, что организация обращалась в НАБУ о вероятном совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ООО "Киноквартал" и Госкино, но уголовное производство не было открыто. В связи с этим общественная организация обратилась с жалобой в Соломенский райсуд Киева, и суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении возможного правонарушения.

По мнению общественника, компания "Киноквартал", снимая фильм "Я, ты, он, она" за средства госбюджета, не выполнила условия снять фильм на украинском языке и тем самым нарушила обязательства.

В фильме "Я, ты, он, она" Зеленский выступил одним из режиссеров и продюсеров, а также сыграл одну из главных ролей. Картина вышла в украинский прокат 27 декабря 2018 года.

ООО "Киноквартал" в настоящее время принадлежит первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру, который ранее был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95". До апреля 2019 года ООО находилось в собственности самого Зеленского.

Теги: #набу #зеленский
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