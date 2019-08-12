Политика

19:13 12.08.2019

Сальвини готов предложить коалицию партии Берлускони на выборах - СМИ

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Сальвини готов предложить коалицию партии Берлускони на выборах - СМИ

Лидер партии "Лига" и вице-премьер Италии Маттео Сальвини намерен переговорить с бывшим премьер-министром и лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони о формировании правоцентристской коалиции, сообщает издание "Джорнале".

"В ближайшие часы я увижу Берлускони и Мелони (лидера правой партии "Братья Италии" Джорджу Мелони - ИФ). Я предложу им соглашение", - заявил Сальвини в интервью изданию.

Лидер партии "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо, с которой сейчас состоит в коалиции Сальвини, заявил, что тот своими призывами к выборам предал итальянский народ.

"Сальвини предал не "Движение 5 звезд" и не Конте (премьер-министра Италии - ИФ Джузеппе Конте). Он предал миллионы итальянцев, которым он на протяжении 14 месяцев говорил, что он не смотрит на результаты опросов. Он предал договоренности о правительстве в пользу собственных интересов", - заявил Ди Майо.

Последние опросы показывают, что в случае досрочных выборов "Движение 5 звезд" готовы поддержать только 15% итальянцев (на выборах 2018 года партия получила более 30% голосов), а "Лигу" - 39%.

По данным издания Politico, "Движение 5 звезд" и левоцентристская "Демократическая партия" в настоящее время обсуждают способ избежать досрочных выборов и сформировать временное правительство.

В свою очередь бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что в случае досрочных выборов Демократическая партия и "Движение 5 звезд" окажутся "по разные стороны".

Нынешний лидер "Демократической партии" Никола Дзингаретти заявил, что он "откровенно говорит "нет" соглашению "Демократической партии" и "Движения 5 звезд".

В итальянском сенате проходит встреча руководителей фракций, которые решают, на какой день назначить рассмотрение инициативы партии "Лига" о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Ожидается, что сенат в итоге выразит вотум недоверие Конте, однако окончательное решение о досрочных выборах будет принимать президент страны Серджо Маттарелла. Он также может призвать к формированию временного правительства, поддерживаемого большинством в парламенте.

Партия "Лига" Сальвини в пятницу призвала сенат страны выразить вотум недоверия премьер-министру Конте.

В минувший четверг Сальвини заявил, что в Италии должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства. Сальвини также обратился с призывом к премьеру Конте убедиться в том, что в итальянском парламенте действительно отсутствует большинство.

Теги: #италия #планы #выборы #политик
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