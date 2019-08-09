Политика

09:57 09.08.2019

Безсмертный: Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели военных под Павлополем

2 мин читать
Безсмертный: Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели военных под Павлополем

После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах до тех пор, пока не будет собран "нормандский формат", считает представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", - сказал Безсмертный в эфире телеканала "ATR".

При этом он отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников (Украина, Германия, Франция, РФ) "маловероятна до выборов в России осенних".

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", - пояснил Безсмертный.

Как сообщалось, 6 августа в результате обстрелов боевиков под с.Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, во время которых проинформировал о гибели военнослужащих и призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу. По информации пресс-службы президента Украины, президент Франции сообщил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В свою очередь Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции поднимет эту тему во время переговоров с Путиным 19 августа.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Федеральное правительство Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса.

Теги: #бессмертный #ткг #минские_соглашения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:08 01.08.2019
Порошенко: Минские соглашения в сентябре 2014 года помогли остановить российское наступление

Порошенко: Минские соглашения в сентябре 2014 года помогли остановить российское наступление

13:25 29.07.2019
Безсмертный ратует за вовлечение в переговоры ТКГ нардепов и общественности

Безсмертный ратует за вовлечение в переговоры ТКГ нардепов и общественности

15:00 23.07.2019
Украинская сторона в ТКГ на заседании в Минске 31 июля намерена проинформировать о конкретных мерах по ремонту моста возле Станицы Луганской

Украинская сторона в ТКГ на заседании в Минске 31 июля намерена проинформировать о конкретных мерах по ремонту моста возле Станицы Луганской

12:05 19.07.2019
Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе не означает запрет ответного огня

Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе не означает запрет ответного огня

18:25 18.07.2019
Лавров: "нормандский формат" согласован сторонами, важно не распылять внимание

Лавров: "нормандский формат" согласован сторонами, важно не распылять внимание

15:03 18.07.2019
На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению сил - Бессмертный

На трех участках линии соприкосновения на Донбассе будут идти работы по отводу и разведению сил - Бессмертный

14:09 18.07.2019
Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске – Безсмертный

Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске – Безсмертный

13:41 18.07.2019
Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон - Безсмертный

Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон - Безсмертный

13:40 18.07.2019
Безсмертный: В Минске договорились провести процедуру правовой очистки списков лиц - 208 на 69

Безсмертный: В Минске договорились провести процедуру правовой очистки списков лиц - 208 на 69

21:16 17.07.2019
ТКГ договорилась о полном и безопасном доступе СММ ОБСЕ на всю территорию Украины - пресс-секретарь Кучмы

ТКГ договорилась о полном и безопасном доступе СММ ОБСЕ на всю территорию Украины - пресс-секретарь Кучмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви – Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем

Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества между странами

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Голос" предложила для руководства рядом парламентских комитетов своих депутатов

Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

Депутатская группа по подготовке первого заседания Рады соберется в пятницу

Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви – Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем

Проявленная Зеленским и ВСУ сдержанность перед лицом агрессии на Донбассе 6 августа заслуживает полной поддержки "нормандской четверки" – посольство США

Зеленский пообещал за 5 лет инвестировать $20 млрд в инфраструктуру, анонсировал следующую волну приватизации

Представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания - Кличко

Посольство США в Киеве призывает РФ освободить Балуха, Бекирова и других политзаключенных

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества между странами

Помощник госсекретаря США по Латинской Америке подала в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА