Безсмертный: Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели военных под Павлополем

После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах до тех пор, пока не будет собран "нормандский формат", считает представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный.

"С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат", - сказал Безсмертный в эфире телеканала "ATR".

При этом он отметил, что вероятность встречи в "нормандском формате" лидеров государств-участников (Украина, Германия, Франция, РФ) "маловероятна до выборов в России осенних".

"Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и Путина как политика в России", - пояснил Безсмертный.

Как сообщалось, 6 августа в результате обстрелов боевиков под с.Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, во время которых проинформировал о гибели военнослужащих и призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу. По информации пресс-службы президента Украины, президент Франции сообщил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В свою очередь Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции поднимет эту тему во время переговоров с Путиным 19 августа.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что Федеральное правительство Германии подтвердило готовность к активизации нормандского переговорного процесса.