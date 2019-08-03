Зеленский обсуждал с будущими депутатами от "Слуги народа" и кадровые вопросы в Раде - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа" в Трускавце обсудил их учебу и кадровые вопросы в Верховной Раде IX созыва.

"Президент говорил об учебе, которую мы проходили, о результатах этого обучения... Также рамках нашей внутрипартийной дискуссии, которая проходила на протяжении этих дней, были озвучены наши кадровые предложения относительно будущих должностей? которые будет предлагать политическая партия "Слуга народа" в Верховной Раде", - сообщил Разумков журналистам в Трускавце в субботу после встречи будущих нардепов с президентом Украины.