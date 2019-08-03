Политика

14:32 03.08.2019

Зеленский обсуждал с будущими депутатами от "Слуги народа" и кадровые вопросы в Раде - Разумков

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа" в Трускавце обсудил их учебу и кадровые вопросы в Верховной Раде IX созыва.

"Президент говорил об учебе, которую мы проходили, о результатах этого обучения... Также рамках нашей внутрипартийной дискуссии, которая проходила на протяжении этих дней, были озвучены наши кадровые предложения относительно будущих должностей? которые будет предлагать политическая партия "Слуга народа" в Верховной Раде", - сообщил Разумков журналистам в Трускавце в субботу после встречи будущих нардепов с президентом Украины.

Теги: #зеленский #рада #слуга_народа #кадры
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