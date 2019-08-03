Политика

14:19 03.08.2019

Зеленский надеется на эффективность работы нардепов от "Слуги народа" и обещает "серьезный разговор" в случае нарушений

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Зеленский надеется на эффективность работы нардепов от "Слуги народа" и обещает "серьезный разговор" в случае нарушений

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на эффективную работу новоизбранных народных депутатов от "Слуги народа", а в случае выявления каких-либо нарушений в их деятельности обещает это пресекать.

"Говорили, что у нас очень много законопроектов, и мы хотим, чтобы они понимали, что на них лежит такая серьезная ответственность, поскольку народ Украины дал им возможность быть депутатами Верховной Рады… На них такая ответственность, что они даже не имеют права не ходить на работу или звонить, о чем-то договариваться, или какие-то дяди серьезные или женщины будут им что-то предлагать – даже чтобы они об этом не думали", - сказал он журналистам в Трускавце, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о чем он говорил с будущими народными депутатами от "Слуги народа".

При этом Зеленский подчеркнул, что не хочет и не будет влиять на партию, на Верховную Раду, но "если до нас дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор со всеми депутатами".

На уточняющий вопрос агентства о том, всех ли депутатов из будущей фракции он знает, Зеленский сказал: "Я всех знаю, я в целом знаю всех, большинство знаю".

Что касается депутатов-мажоритарщиков, он сказал, что знакомился с их анкетами и общался "пару раз".

Теги: #трускавец #зеленский #рада #слуга_народа
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