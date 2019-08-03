Политика

11:25 03.08.2019

Пересчет голосов на округе во Львовской области подтвердил победу кандидата от "Евросолидарности" - депутат

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Пересчет голосов на округе во Львовской области подтвердил победу кандидата от "Евросолидарности" - депутат

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь остался победителем на округе №119 во Львовской области после пересчета голосов, сообщил народный депутат Верховной Рады VIII созыва Николай Княжицкий.

"Пересчет при наблюдателях показал соответствие предварительным результатам…. Зачем было принимать два абсурдных решения двух судов непонятно", - написал Княжицкий в соцсети Фейсбук.

Как сообщает сайт Центризбиркома, за Бондаря проголосовали 15,57% избирателей, за его ближайшего соперника на выборах – кандидата от партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого – 15,39% человек.

Внеочередные выборы в парламент Украины прошли 21 июля. До 5 августа ЦИК должна огласить результаты выборов.

Теги: #евросолидарность #выборы #львовская_область
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