Политика

12:58 30.07.2019

Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко – Богдан

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Зеленский рассматривает несколько кандидатур на главу КГГА, включая Кличко – Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник в Офисе президента.

По его словам, в числе претендентов и нынешний городской голова Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил глава ОП.

Теги: #кличко #кгга #зеленский #богдан
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