Политика

11:24 30.07.2019

Территориальные органы ГНС временно возглавят заместители глав террорганов ГФС

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Территориальные органы ГНС временно возглавят заместители глав террорганов ГФС

Новые территориальные органы Государственной налоговой службы (ГНС) временно возглавят заместители руководителей территориальных органов Государственной фискальной службы (ГФС) со статусом "и.о.", сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

"…Мы подали запросы в правоохранительные органы о наличии расследования или любого уголовного производства в отношении кандидатур на руководящие должности территориальных органов ГНС. После проверки, чтобы обеспечить беспрерывность администрирования налогов в государстве, территориальные органы ГНС временно возглавят заместители руководителей территориальных органов ГФС (со статусом и.о.)", – написал он в Facebook во вторник.

Перед ними поставлена конкретная задача – зарегистрировать юрлицо ГНС в соответствующих областях, а конкурсы на эти должности будут объявлены позже, добавил он.

При этом руководитель ГНС подчеркнул, что служба должна двигаться в сторону создания единого юрлица.

"Однако этот процесс сложный и требует реформы системы государственного управления, в частности, изменений в законодательстве", – добавил Верланов.

В настоящее время около 400 сотрудников переведены из ГФС в ГНС.

Теги: #гнсу #кадры #сергей_верланов #гфс
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