Политика

14:35 29.07.2019

При планировании рабочих поездок президента мы выделяем наиболее болезненные вопросы регионов - Кирилл Тимошенко

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При планировании рабочих поездок президента мы выделяем наиболее болезненные вопросы регионов - Кирилл Тимошенко

При планировании рабочих поездок президента Украины Владимира Зеленского по регионам Украины его офисом выделяются наиболее болезненные вопросы для каждого региона, отмечает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"У нас формат поездок был и будет очень простой. Мы выбираем наиболее болезненные вопросы для города, региона, вызываем всех, кто к этому причастен. А это, как правило, не только местная власть. Мы берем два-три вопроса, иногда один большой, как это было недавно в Николаеве, на судостроительном заводе", - рассказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко подчеркнул, что также выделяется свободное время для прогулок президента.

"Мы принципиально идем на такие истории. Только охрана и я знаем, где мы остановимся. Мы останавливаемся, выходим и идем гулять", - указал он.

По словам замглавы Офиса Зеленского, это дает возможность президенту "почувствовать людей".

"Кстати, к нему поступает очень много точечных обращений, которые зачастую вообще его не касаются. Но так как президент – гарант Конституции, то мы решаем очень много таких жизненных вопросов", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #кирилл_тимошенко
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