Джонсон заявил о готовности вывести Великобританию из ЕС 31 октября

Борис Джонсон, выступая в среду с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, твердо заявил о готовности вывести страну из ЕС 31 октября.

"Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если" и безо всяких "но", - заявил он.

При этом он отметил: "Мы выработаем новое и лучшее соглашение (с ЕС)".

Джонсон ранее заявлял, что сделка, согласованная его предшественницей Терезой Мэй с Брюсселем, мертва.

Если Джонсон будет вести новые переговоры с ЕС, он намерен попытаться избавиться от "страховочного плана" по ирландской границе, который вызывает недовольство британского парламента, считающего, что он излишне привязывает Великобританию к нормам ЕС.