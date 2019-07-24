Политика

13:28 24.07.2019

Президент Украины и послы G7 обсудили вопросы энергетики и борьбы с коррупцией

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Президент Украины и послы G7 обсудили вопросы энергетики и борьбы с коррупцией

В Офисе президента Украины завершилась встреча главы государства Владимира Зеленского с послами стран G7, на которой, в частности, обсуждали борьбу с коррупцией и вопросы энергетики.

"Обсуждали разные темы, не только выборы. Борьбу с коррупцией, взаимодействие антикоррупционных органов между собой, энергетику - разные вопросы", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Собеседник оценил атмосферу встречи как позитивную.

"Это была первая встреча послов G7 с новым президентом, и было важно обсудить ряд вопросов", - сообщил собеседник.

 

Теги: #g7 #зеленский #коррупция
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