Президент Украины и послы G7 обсудили вопросы энергетики и борьбы с коррупцией

В Офисе президента Украины завершилась встреча главы государства Владимира Зеленского с послами стран G7, на которой, в частности, обсуждали борьбу с коррупцией и вопросы энергетики.

"Обсуждали разные темы, не только выборы. Борьбу с коррупцией, взаимодействие антикоррупционных органов между собой, энергетику - разные вопросы", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Собеседник оценил атмосферу встречи как позитивную.

"Это была первая встреча послов G7 с новым президентом, и было важно обсудить ряд вопросов", - сообщил собеседник.