Политика

12:56 24.07.2019

В Харьковском горсовете перестала существовать фракция "Солидарность", депутаты создали новую фракцию "Центр"

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В Харьковском горсовете перестала существовать фракция "Солидарность", депутаты создали новую фракцию "Центр"

В Харьковском горсовете больше нет депутатской фракции "Солидарность", в состав которой входили депутаты, избранные от Блока Петра Порошенко "Солидарность".

"Депутатская фракция в Харьковском горсовете седьмого созыва "Солидарность" прекратила свою деятельность", - сообщил городской голова Харькова Геннадий Кернес на внеочередной сессии Харьковского горсовета в среду.

Он также сообщил, что создана новая фракция - "Центр". В нее вошли все 7 депутатов, ранее входивших во фракцию "Солидарность". Возглавил фракцию бизнесмен Александр Давтян.

Теги: #выборы #харьков #харьковский_горсовет
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