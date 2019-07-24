Политика

11:24 24.07.2019

Джонсон сформирует правительство "современной Великобритании" с большим числом женщин и представителей этнических меньшинств

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Джонсон сформирует правительство "современной Великобритании" с большим числом женщин и представителей этнических меньшинств

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон в среду сформирует правительство Великобритании, в которое, как ожидается, войдет беспрецедентно большое число представителей этнических меньшинств, сообщает в среду телеканал Sky News.

Также в кабинет министров "современной Великобритании", как его называют британские СМИ, войдет больше женщин, чем в настоящее время. Сейчас в полном составе кабинета пять женщин.

Источники телеканала в правительстве утверждают, что кабинет министров Великобритании будет "на две трети состоять из сторонников Brexit и на одну треть - сторонников того, чтобы остаться в ЕС".

Одна из вероятных кандидатов в министры - британский политик индийского происхождения, сторонник Brexit Прити Пател, министр международного развития в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Она подала в отставку с поста министра международного развития в 2017 году после того, как ее обвинили в несанкционированных встречах с представителями Израиля. В кабинете Джонсона Пател, вероятно, займет должность министра внутренних дел.

Нынешний министр внутренних дел Саджид Джавид является фаворитом на пост главы британского Минфина. Джавид, который изначально был евроскептиком, выступал против Brexit в период, когда премьером Великобритании был Дэвид Кэмерон. Однако в последнее время Джавид заявлял, что он готов поддержать Brexit без соглашения с Брюсселем.

Неясными остаются перспективы соперника Джонсона в борьбе за лидерство в Консервативной партии главы МИД Джереми Ханта. По данным Sky News, "позиция Ханта в кабинете находится под серьезным сомнением" после того, как он выступил против того, чтобы его снимали с должности главы МИД и отказался становиться министром обороны Великобритании.

Если Ханта все же лишат должности министра иностранных дел, этот пост могут занять нынешний министр обороны Пенни Мордонт или же главный секретарь министерства финансов Элизабет Трасс. Они обе являются сторонницами Brexit.

Хант изначально выступал за то, чтобы остаться в составе ЕС, а затем поддерживал повторный референдум по Brexit. Однако еще в октябре 2017 года он заявил, что изменил свое мнение о Brexit из-за "надменности Еврокомиссии", он даже говорил, что Великобритания будет процветать, если выйдет из ЕС без сделки с Брюсселем.

Недоволен предложенной ему должностью и Гэвин Уильямсон, который ранее занимал должность министра обороны. Уильямсон покинул свой пост весной этого года после того, как внутреннее расследование выявило, что он несет ответственность за несанкционированное раскрытие информации с заседания совета национальной безопасности по вопросу сетей 5G.

Уильямсону, по данным Sky News, предложили должность министра жилищного строительства, общин и местного самоуправления, в то время как сам он хотел стать министром образования.

Повышение в кабинете министров Джонсона может получить выходец из Индии - Алок Шарма, который сейчас занимает должность замминистра по вопросам трудоустройства в министерстве труда и пенсий Великобритании. Также Джонсон может дать более высокие посты парламентскому заместителю министра Риши Санаку, парламентскому секретарю секретариата кабинета министров Оливеру Доудену, экс-замминистра в министерстве культуры, СМИ и спорта Трейси Каруч и секретарю казначейства британского минфина Роберту Дженрику.

Джонсон во вторник был избран лидером Консервативной партии Великобритании, в среду, как ожидается, он займет пост премьер-министра, сменив Терезу Мэй. В своей речи он пообещал реализовать Brexit и не допустить к власти лидера лейбористов Джереми Корбина.

Джонсон набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии, всего в выборах могли принять участие порядка 160 тыс. партийцев.

Теги: #великобритания #правительство #планы #джонсон
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