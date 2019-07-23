Политика

14:22 23.07.2019

Гройсман приветствует Джонсона с назначением премьером Великобритании

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Гройсман приветствует Джонсона с назначением премьером Великобритании

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил новоизбранного лидера Консервативной партии Бориса Джонсона с назначением на должность главы правительства Великобритании.

"Приветствую Бориса Джонсона с назначением на должность председателя правительства Великобритании. Мы не раз встречались – и в Киеве, и в Лондоне, и на других международных площадках. Всегда наш диалог был конструктивным и доброжелательным", - написал он в микроблоге Twitter во вторник.

Гройсман пожелал новому премьеру Великобритании успехов в новой должности и сил преодолевать непростые вызовы.

Как сообщалось, бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате со среды, 24 июля, Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

 

Теги: #гройсман #великобритания #джонсон
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