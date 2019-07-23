Политика

12:46 23.07.2019

Решения в треугольнике президент–парламент-правительство будут приниматься совместно и публично

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Решения в треугольнике президент–парламент-правительство будут приниматься совместно и публично

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверен, что решения в рамках будущего властного треугольника Офис президента – Верховная Рада – Кабинет министров будут приниматься открыто и публично, и будут вырабатываться в процессе дискуссии, в том числе, с привлечением гражданского общества.

"Я думаю, что это будет открытый механизм. Это будет абсолютно правильно и с точки зрения государственного поведения, и с точки зрения честности перед избирателями, и с точки зрения эффективности работы. Потому что чаще всего кулуарные переговоры носили какой-то интерес, как правило, имеющий мало общего с юридической прозрачностью", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Разумков отметил, что принимаемые властью решения будут рождаться в процессе совместной работы Офиса президента, парламента и правительства. "И не только этих трех, потому что есть еще четвертая власть (СМИ – ИФ), есть еще гражданское общество. Есть и многие другие составляющие, в том числе, расширение норм прямой демократии, о которых мы говорим", - добавил он.

Разумков указал, что точек принятия решений не будет много, должна быть одна общая точка, но сходиться в эту точку и приходить к решению нужно будет с разных направлений. "И главное, чтобы эти решения были направлены на качественные изменения в стране", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #разумков #слуга_народа
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