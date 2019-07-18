Политика

10:59 18.07.2019

Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

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Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

Пять партий проходят в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах, еще две политические силы могут преодолеть проходной барьер с учетом статпогрешности, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля.

Согласно опросу, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями и 38,2% всех опрошенных.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,5% определишься и 7,9% всех опрошенных), партия "Европейская солидарность" (7,7% и 5,7% соответственно), ВО "Батькивщина" (6,9% и 5,1%) и партия "Голос" (5,9% и 4,6%).

Также, с учетом с учетом статпогрешности могут пройти в парламент партия "Сила и честь", которую готовы поддержать 3,8% определишься и 2,9% всех респондентов, и "Оппозиционный блок" с поддержкой 3,1% и 2,4% соответственно.

Рейтинг других политсил набирает менее 3%.

Опрос проводился тупеем формализованного интервью (face-to-face) среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Теги: #рейтинг #партии #рада #выборы
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