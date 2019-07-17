Политика

10:48 17.07.2019

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области

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Зеленский отправился с рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области

В среду, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский отбыл с однодневной рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области.

"В Николаеве глава государства ознакомится с состоянием инфраструктуры и условиями функционирования международного аэропорта. Также Владимир Зеленский осмотрит покрытие участка дороги М14 (Николаев - Кропивницкий)", - сообщает в среду утром пресс-служба главы государства.

Кроме того, говорится в информации, Зеленский посетит Николаевский судостроительный завод, где заслушает предложения по дальнейшему использованию недостроенного крейсера "Украина" и ознакомится с состоянием выполнения государственной программы строительства кораблей класса "корвет".

В Харькове президент Украины проведет рабочее совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области.

Как сообщалось, утвержденная правительством Украины в ноябре 2017 года новая редакция госпрограммы "корвет", принятой в 2011 году и замороженной в новой ситуации в стране в 2014 году, предусматривает строительство до 2028 года для ВМСУ 4 кораблей типа "корвет", сдача головного корабля заказчику намечена на 2022 год.

Ракетный крейсер "Украина" (до 1998 года - "Адмирал флота Лобов") заложен для ВМФ СССР на Николаевском "Судостроительном заводе им. 61 коммунара" (ныне – ГП "Николаевский судостроительный завод") в 1984 году и должен был стать четвертым кораблем проекта 1164 ("Атлант"). В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996 году его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. На разных этапах в Киеве заявляли о планах достройки либо продажи крейсера зарубежным заказчикам, включая Индию, КНР, РФ, однако эти планы так и не были реализованы. Степень готовности военного корабля оценивалась в более 90%, крейсер был частично оснащен артиллерийским и радиотехническим вооружением. По некоторым оценкам, содержание крейсера обходилось бюджету в около $1 млн в год.

Входящее в состав "Укроборонпрома" с 2011 года по решению правительства ГП "Николаевский судостроительный завод" в прошлом один из крупнейших судозаводов Украины, выпускавший в том числе, военные корабли. В последние годы судозавод испытывает серьезные проблемы с загрузкой заказами и кадрами.

В конце октября 2017 года "Укроборонпром" проинформировал об остановке работы ГП "Судостроительный завод им.61 коммунара" (сейчас - ГП "Николаевский судостроительный завод") в связи с отсутствием решения правительства о возобновлении прекращенной в феврале 2015 года компенсации затрат предприятия на содержание недостроенного крейсера "Украина" и обнародовал обращение к органам власти, в частности, к секретарю СНБО Александру Турчинову, с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации с долгами на судозаводе.

В июле 2018 года в "Укроборонпроме" заявили, что обеспечили погашение 1,9 млн грн задолженности по заработной плате на НСЗ и возобновляют работу предприятия в стабильном режиме.

Теги: #зеленский #николаевская_область #харьковская_область
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