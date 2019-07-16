Руководство СБУ нужно очистить от "пятой колонны" и лиц, обеспечивающих бизнес-интересы представителей предыдущих властей, считает Смешко

Руководство Службы безопасности Украины необходимо очистить от лиц, ориентированных на страну-агрессора, и тех, кто обеспечивал бизнес-проекты предыдущих властей Украины, считает лидер партии "Сила и честь", экс-глава СБУ (2003-2005 годы) Игорь Смешко.

"Очевидно, чистка должна быть, но как в китайской медицине. Руководство, которое было ориентировано на обеспечение бизнес-проектов ближайшего окружения ушедшего президента, конечно, должно быть зачищено. Также люди, которые являются "пятой колонной", ориентированы на агрессора. Все это может быть в течение недели-двух зачищено в рамках правового поля", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Смешко подчеркнул, что среднее звено служащих в СБУ являются хорошо подготовленными кадрами и профессионалами.

При этом говоря об очистке спецслужбы, он отметил, что сделать это может человек, у которого есть опыт работы в СБУ.

"Для человека, который не работал в службе, не знает технологии, который не вырос там по служебной лестнице это практически невыполнимая задача", - выразил убеждение Смешко.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".