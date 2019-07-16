Политика

13:06 16.07.2019

На встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене пленными в течение месяца

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На встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене пленными в течение месяца

На встрече советников лидеров стран "нормсндского формата" достигнута договоренность об обмене "определенного количества" пленных, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных ", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Пристайко напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о "10 на 10, 15 на 15".

"В принципе, мы не занимаемся на определенном круге людей. Наша задача - получить своих людей назад, и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован", - указал Пристайко.

Теги: #нормандский_формат #обмен #пристайко
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