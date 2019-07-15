Политика

15:47 15.07.2019

Вопрос обмена задержанных близ Керченского пролива украинских моряков обсуждается с Украиной - МИД РФ

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Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал Карасин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Отвечая на вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, замглавы МИД РФ сообщил, что "ничего не может сказать по этому поводу".

Теги: #обмен #мид_рф #моряки
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