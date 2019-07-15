Политика

12:40 15.07.2019

Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать на форум регионов в Житомире

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Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать на форум регионов в Житомире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов, сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол.

"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол, которого цитирует госагентство БелТА.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил принять участие во II форуме регионов двух стран в адресованном Лукашенко поздравления в связи с Днем независимости Беларуси, который отмечается 3 июля.

Проведение II Форума регионов Беларуси и Украины запланировано на октябрь 2019 года в Житомире.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Теги: #лукашенко #зеленский #форум
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