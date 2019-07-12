Политика

16:33 12.07.2019

Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

2 мин читать
Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

Премьер-министр Молдовы Майя Санду на встрече с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Украины Михаилом Саакашвили попросила его оказать помощь в реформировании молдавской юстиции, сообщают молдавские СМИ.

"Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании в Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему", - сообщила Санду в пятницу в интервью изданию Cotidianul ("Ежедневник").

Она заявила, что хотела бы получить помощь Саакашвили в проведении реформы системы юстиции, и рассказала, что молдавские специалисты в новом правительстве ведут переговоры со специалистами, которые оказывали содействие в реформе юстиции и полиции в Грузии в период правления Саакашвили.

По ее словам, сейчас в бюджете не хватает денег, чтобы пригласить команду экспертов, но Санду рассчитывает получить помощь международных партнеров.

Молдавские издания (в частности, point.md) сообщают, что встреча Санду и Саакашвили состоялась вечером 11 июля в аэропорту Киева "Борисполь".

Бывший президент Грузии сообщил в социальных сетях, что он прилетел из Варшавы, а молдавская правительственная делегация во главе с Санду улетала из Киева, где в четверг побывала с официальным визитом.

"Мы поговорили в аэропорту Борисполь с премьер-министром Молдовы Майей Санду и ее чудесной командой, в которую вошел Нику Попеску, блистательный министр иностранных дел. Делегация возвращалась в Кишинев после очень успешной встречи с президентом Зеленским", - рассказал Саакашвили.

Он отметил, что "Майя как всегда впечатляет, но сейчас видно, что на ее хрупкие плечи выпала историческая ответственность, которая выпадает очень небольшому количеству людей в мире".

"Она реально может превратить Молдову в образец успешных реформ для всего региона", - заявил экс-президент Грузии.

Теги: #молдова #санду #саакашвили #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:57 12.07.2019
На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

14:58 12.07.2019
Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

14:26 12.07.2019
На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

14:14 12.07.2019
В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

14:01 12.07.2019
"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

13:51 12.07.2019
"Слуга народа" требует от ЦИК восстановить регистрацию кандидата-мажоритарщика Куницкого

"Слуга народа" требует от ЦИК восстановить регистрацию кандидата-мажоритарщика Куницкого

13:07 12.07.2019
СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

12:46 12.07.2019
Гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" критикует экопопулизм и чрезмерность "зеленой идеологии" для пиара на выборах

Гендиректор "ArcelorMittal Кривой Рог" критикует экопопулизм и чрезмерность "зеленой идеологии" для пиара на выборах

11:05 12.07.2019
Зубко призывает политсилы со следующей недели начать консультации по продолжению реформы децентрализации

Зубко призывает политсилы со следующей недели начать консультации по продолжению реформы децентрализации

08:31 12.07.2019
Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

В МИД Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

После телефонного разговора Путина с Зеленским работа по вопросу удерживаемых лиц продолжится на экспертном уровне - Песков

Невыборочная люстрация нарушает демократические нормы - послы G7

В МИД намерены подготовить президенту Украины варианты ответа на решение РФ о признании нежелательной деятельность ВКУ

Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации

Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

В зале заседаний Рады находятся около 50 нардепов

В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

В МИД Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА