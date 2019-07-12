Зеленский предлагает люстрировать глав НБУ, АМКУ, ФГИ и их замов, глав и членов нацкомиссий – законопроект

Запрет занимать важные государственные должности в течение 10 лет должен распространяться на глав Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, Госкомтелерадио и их замов, занимавших эти посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Соответствующий проект правок в закон "Об очищении власти" внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно ему, под новую люстрацию должны также попасть главы и члены Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также нацкомиссий, осуществляющих госрегулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), рынков ценных бумаг (НКЦБФР) и финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

В соответствии с законопроектом, исключение будет делаться для тех лиц, ушедших с этих должностей по собственному желанию.