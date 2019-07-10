Политика

21:19 10.07.2019

ЦИК зарегистрировала в среду 76 иностранных наблюдателей

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ЦИК зарегистрировала в среду 76 иностранных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду зарегистрировала 76 иностранных наблюдателей.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 76 официальных наблюдателей от международной организации и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. А именно: 68 - от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 1 - от Литовской Республики, 3 - от Португальской Республики, 4 - от Королевства Швеция", - говорится в сообщении на странице ЦИК в Фейсбуке.

Таким образом, по состоянию на 10 июля ЦИК зарегистрировала 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 8 иностранных государств - 51 официального наблюдателя, от 12 международных организаций - 547.

Теги: #наблюдатели #регистрация #цик
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