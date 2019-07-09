Политика

13:39 09.07.2019

Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

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Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен, сообщил замглавы Офиса президента Алексей Гончарук.

"С этой проблемой (контрабанды - ИФ) можно бороться, в первую очередь, через смену кадров. Если в области есть системная контрабанда, это невозможно без руководства области. Президент призвал господина Власова принять жесткие решения по руководителям (таможен - ИФ) четырех областей – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - сказал Гончарук.

Эти области являются центром контрабанды на западной Украины, подчеркнул он.

"Это не последние жесткие кадровые решения, но это очень четкий сигнал о том, что нужно играть по правилам", - сказал Гончарук.

Теги: #таможня #гфс #кадры #контрабанда
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