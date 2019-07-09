Политика

12:48 09.07.2019

Климпуш-Цинцадзе возлагает ответственность за ее недопуск на саммит Украина-ЕС на премьера и Офис президента

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Климпуш-Цинцадзе возлагает ответственность за ее недопуск на саммит Украина-ЕС на премьера и Офис президента

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе возлагает ответственность за ее недопуск на саммит Украина- ЕС в понедельник на премьер-министра Владимира Гройсмана и на Офис президента Украины.

"Это свидетельствует об их недальновидности, непонимании того, как готовится и повестка дня саммита, и документы к нему, декларация и, наверное, говорит об ограничении государственной политики. Если в Офисе президента не понимают, что человек, который принадлежит к другой политической силе, может качественно выполнять свою работу государственную как представитель правительства и работать на национальные интересы страны, то тогда у меня возникает вопрос: на чьи интересы работает Офис президента Украины?" - сказала Климпуш-Цинцадзе журналистам во вторник в Киеве.

Ссылаясь на представителя Офиса президента, вице-премьер также подчеркнула, что инициатива не пропустить ее на саммит исходила от премьера Гройсмана.

"То, что в офисе президента Украины не смогли адекватно отреагировать на такое предложение и его поддержали, свидетельствует о том, что и один офис, и другой, несообразно расценивают роль вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции. Речь идёт не о Климпуш-Цинцадзе, речь идёт о должностном лице, которое готовило саммит", - добавила она.

Как сообщалось, накануне, 8 июля, Климпуш-Цинцадзе не пустили в Мариинский дворец в Киеве для участия в саммите Украина-ЕС. Она заявила, что это связано с влиянием премьер-министра Владимира Гройсмана.

"От правительства было официальное представление офису президента с перечнем тех лиц, которые будут представлены от правительства. Что изменилось между пятницей и сегодня? У меня есть основания считать, что это решение, которое было навязано офису президента со стороны главы правительства. Как по мне, это говорит о саботаже реальной работы в европейской интеграции", - сказала вице-премьер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #украина_ес #саммит #климпуш_цинцадзе
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