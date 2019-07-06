Политика

10:04 06.07.2019

Зеленский в субботу посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав обладминистраций

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Зеленский в субботу посетит Львовскую и Закарпатскую области, где представит новых глав обладминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу отбыл с однодневной рабочей поездкой в Львовскую и Закарпатскую области, сообщает пресс-служба главы государства.

В программе поездки президента - представление новоназначенных глав Львовской и Закарпатской областных государственных администраций.

Во Львове запланирована встреча Зеленского с лидерами общественного мнения Львовской области.

На Закарпатье президент ознакомится с работой международного автомобильного пункта пропуска "Ужгород".

Кроме того, под председательством главы государства состоится совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

Теги: #зеленский #закарпатская_область #львовская_область
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